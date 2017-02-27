Первый президент Украины обосновал вред ядерного оружия для Киева

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киеву нельзя и не надо восстанавливать ядерный потенциал, доставшийся от СССР. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает 24 канал.

Кравчук предложил рассмотреть ситуацию, при которой у Киева осталось бы ядерное оружие. «Мы бы дали на орехи не только России, а и самим себе, потому что это было бы в одном пространстве», — отметил он.

Бывший глава государства также объяснил, почему Украине не стоило оставлять такое вооружение. «Ядерное оружие было изготовлено на территории России возле Арзамаса. Все боеголовки, а их 165, были стратегическими и каждая несла по пять зарядов, то есть всего 700, и все направлены на США. Также подчеркну, что и срок действия их заканчивался в 1997 году. В 1997-м надо было снять боеголовки и куда отдать? В Россию», — подытожил Кравчук.

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В январе Кравчук заявил, что тема ядерного оружия стала популистской на Украине. Он подчеркнул, что Европа и США категорически против увеличения на карте мира ядерных государств.

В октябре первый президент Украины заявлял, что Киев выглядел бы в глазах мирового сообщества как обезьяна с гранатой, если бы у страны было ядерное оружие.

В 1992 году украинские власти подписали так называемый Лиссабонский протокол о признании страны неядерным государством. В 1994 году Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум, по которому Киев отказался от размещенного на ее территории советского ядерного оружия. Командование ядерными силами на территории бывших советских республик осуществляли Объединенные вооруженные силы СНГ.

Кравчук был первым президентом Украины и первым председателем Верховной Рады. Пост главы государства он занимал с 1991 по 1994 год.