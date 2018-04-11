Турчинов пожалел об отказе Украины от ядерного оружия

Ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой, сказал в интервью изданию «Гордон» секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

«Ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны. В условиях современного мира каждый должен рассчитывать на собственные силы. Со слабыми не считаются, их поучают, унижают и используют! Только сильная Украина может заставить себя уважать и считаться со своими национальными интересами! Такую Украину мы должны вместе строить», — сказал он.

По словам Турчинова, пока Украина не стала членом НАТО, ей придется рассчитывать на собственные силы. Он полагает, что «остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения» может решить только «мощное современное оружие сдерживания».

Турчинов раскритиковал страны Запада, которые в 2014 году не спешили оказывать Киеву военную помощь: «В первые месяцы войны, пока мы не запустили разрушенные при [бывшем президенте Украины Викторе] Януковиче оборонные предприятия, мы нуждались во всем, в самом простом оружии, в военной технике, в средствах защиты, в одежде и обуви… Я просил: "Ну хоть чем-то помогите! Ну дайте оружие, каски, бронежилеты, пока мы свое производство не запустим!" — "Нет, это провоцирует конфликт". Нам тогда наши уважаемые партнеры не то что оружия или патронов — бесплатно ни одной каски, ни одного бронежилета не дали».

В 1992 году украинские власти подписали Лиссабонский протокол о признании страны неядерным государством. В 1994 году Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум, по которому Киев отказался от размещенного на территории страны советского ядерного оружия. Командование ядерными силами бывших советских республик осуществляли Объединенные вооруженные силы СНГ.

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