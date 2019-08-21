Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Грузия обвинила в Россию в нарушении воздушного пространства страны из-за пролета российского вертолета над территорией Южной Осетии. Об этом со ссылкой на заявление Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщает «Интерфакс».

В СГБ утверждают, что российский вертолет пролетел в районе подконтрольного Грузии села Гугутианткари в Горийском муниципалитете. Инцидент произошел около полудня по местному времени (11.00 мск). Отмечается, что «вертолет находился в воздушном пространстве Грузии» несколько минут.

В связи с инцидентом власти Грузии активировали горячую линию и проинформировали о случившемся миссию наблюдателей Евросоюза. Факт пролета вертолета в СГБ называют «очередным провокационным действием», добавляя, что оно вредит сложившейся в районе ситуации безопасности.

Кроме того, в СГБ выступили с осуждением властей Южной Осетии, которые в среду, 21 августа возобновили работу по установке пограничных заграждений в районе села Гугутианткари.

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Ранее в Абхазии были введены временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией. Причиной стали протестные акции, которые проходили в Грузии, в том числе в Зугдидском районе, на приграничной с Абхазией территории.

В 2008 году между Тбилиси и Цхинвалом произошел вооруженный конфликт — в ночь на 8 августа грузинские военные атаковали территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия. На стороне осетин выступили российские войска, которые в течение пяти дней оттеснили грузинскую армию. 26 августа Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, однако в Тбилиси их по-прежнему считают частью Грузии.

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