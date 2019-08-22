Россиянин порвал свое уголовное дело и получил еще одно

26-летний житель Астрахани уничтожил материалы собственного уголовного дела и стал фигурантом еще одного. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в сообщении, мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу о разбойном нападении. Перед судебным заседанием он попросил разрешение ознакомиться с личным делом, и молодому человеку позволили это сделать.

Когда обвиняемый начал просматривать документы, он вырвал листы из папки и разорвал их на мелкие части. В числе испорченных материалов были протоколы следственных действий.

В результате в отношении молодого человека возбудили второе уголовное дело по статье 294 («Воспрепятствование производству предварительного расследования») УК РФ.

23 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина съела материалы уголовного дела своего супруга, обвиняемого в убийстве человека.

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