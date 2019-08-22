Политик покормил новорожденного во время заседания парламента

The Telegraph / YouTube

В Новой Зеландии во время заседания парламента один из спикеров нянчил ребенка. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание The Telegraph.

На кадрах видно, что спикер парламента Тревор Маллард (Trevor Mallard) держит на коленях новорожденного. Он играет с ним, кормит его из бутылочки и при этом участвует в дискуссии. Мужчина решил помочь своему коллеге — Тамати Коффи (Tamati Coffey), который в тот момент выступал с речью.

Маллард также опубликовал фото с младенцем в социальной сети Twitter и набрал семь тысяч лайков и полторы тысячи ретвитов. Пользователи в комментариях отметили, что «это лучшее, что они видели за последние годы».

«Новая Зеландия, вы, может, и маленькая страна, но ваш пример способен вдохновить весь мир!», — написал один из них.

Сообщается, что ребенка политику и его партнеру Тиму Смиту (Tim Smith) родила суррогатная мать, но при этом Коффи является его биологическим отцом. Другие члены парламента также похвалили мужчину за то, что он пришел вместе с новорожденным.

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