Российский хоккеист рассказал о выпитом шампанском и самогоне из Кубка Стэнли

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев поделился впечатлениями от дня, проведенного с Кубком Стэнли. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Барбашев рассказал, что сначала выпил самогон из трофея, а затем шампанское. «Самогон был со стороны папы, а следующим утром все писали, что довольны и рады. Благодарят. У меня голова не болела», — заявил он. Спортсмен назвал самогон народным напитком. По мнению хоккеиста, он стал первым, кто выпил самогон из Кубка Стэнли.

Еще один российский хоккеист «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отпраздновал победу в Кубке Стэнли, положив в трофей сына, родившегося за пять дней до победы команды.

23-летний Барбашев выступает за «Сент-Луис Блюз» с 2017 года. В этом сезоне вместе с командой он впервые стал обладателем Кубка Стэнли. До этого хоккеист защищал цвета «Монктон Уайлдкэтс» и «Чикаго Вулвс». На его счету также серебро и бронза молодежных чемпионатов мира в составе сборной России.

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