Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Китай нашел цель для мести за Huawei
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Российский бренд снял в рекламе бикини полных женщин и обрадовал покупателей
«Худший педофильский скандал» разразился во Франции
Усик проведет бой с российским тяжеловесом
Малышева облачилась в несуразный халат и разочаровала поклонников
В Москве пара занялась сексом на глазах у прохожих и попала на видео
Российский дальнобойщик проехал 800 километров ради спасения котенка
Назван главный признак скорого слабоумия
Новости партнеров

Украинцы с помощью беспилотника напугали наблюдателей ОБСЕ

Перейти в «Мою Ленту»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) препятствуют деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, передает РИА Новости.

По словам Филипоненко, украинские силовики, пытаясь не допустить наблюдателей миссии в районы размещения своего вооружения, заминировали дорогу на маршруте в районе Золотого, по которому следуют патрули ОБСЕ. Также, утверждает представитель ЛНР, на этом же маршруте были установлены ограждения из колючей проволоки. Поскольку город Золотое расположен на линии соприкосновения, а различные его районы контролируются Киевом и Луганском, размещение некоторых видов вооружения в его окрестностях запрещается минскими соглашениями.

Представитель пресс-службы ЛНР также отметил, что народная милиция республики располагает данными, согласно которым наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали пролет украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над позицией патруля на участке разведения в районе того же Золотого. Филипоненко отмечает, что этот факт «обеспокоил представителей ОБСЕ, так как в последнее время боевики все чаще используют беспилотники для сброса боевых зарядов».

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ действует в зоне конфликта на Украине с марта 2014 года. Она начала свою работу в связи с обращением украинского правительства в организацию. СММ — это невооруженная гражданская миссия, основные задачи которой объективное наблюдение за ситуацией и составление докладов о происходящем.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине завели дело против ДНР за жалобы на военные преступления
ДНР и ЛНР уличили в ограничении выезда призывников
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:03Сегодня
Петр Порошенко

Труба зовет

Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
17:21Сегодня

Стало известно о встрече адвоката Трампа с представителем Зеленского

16:07Сегодня

Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7

15:50Сегодня

«Иловайский котел» оказался тройным

Бывший СССР00:0219 августа

Мова против русского

Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
14:58Сегодня

Украина назвала предмет торга по возвращению России в G7

14:56Сегодня

Ветеран «Иловайского котла» рассказал о прорыве под пулями, гранатами и ракетами

14:11Сегодня

Порошенко и Вакарчук выбрали себе комитет в Верховной Раде

Бывший СССР00:0117 августа

По минскому полю

Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
14:07Сегодня

Украину призвали готовиться к войне с Россией

11:47Сегодня

Уволенного Зеленским переговорщика заменил уроженец Донбасса

10:50Сегодня

Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену

Россия
В Москве пара занялась сексом на глазах у прохожих и попала на видео
Конфликт с цыганами привел к волнениям в российском селе
Массовая драка, поножовщина и ОМОН: что происходит в Кузбассе
Половина россиян запуталась в цветах российского флага
«Я готова была землю грызть, лишь бы добыть это лекарство»
Россиянка сделала все, чтобы спасти дочь от страданий. По закону это оказалось невозможно
ЕР по итогам выборов сформирует крупнейшую фракцию в столичном парламенте
Столичные правила
Тест: насколько вы москвич?
Кремль прокомментировал сообщения о сокрытии информации про заражение радиацией
Все материалы
Мир
«Худший педофильский скандал» разразился во Франции
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
В Гонконге школьники перехватили протест и вспомнили Прибалтику
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Япония и Южная Корея приблизились к разрыву дипотношений
NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
Российский спецназ уличили в наступлении на оплот террористов в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Украинцы с помощью беспилотника напугали наблюдателей ОБСЕ
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Стало известно о встрече адвоката Трампа с представителем Зеленского
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
«Иловайский котел» оказался тройным
Все материалы
Экономика
Крупнейшей экономике Европы предрекли кризис
Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Сокращение рабочих дней обсуждают в правительстве. Что ждет россиян?
США предрекли дефицит бюджета в триллион долларов
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Треть бюджета России оказалась связана с нефтью
Привкус золота
Судьбу Итакинского месторождения решит суд
Торговая война с ЕС лишит США всех козырей
Все материалы
Силовые структуры
Российские полицейские изнасиловали девушку в служебном автомобиле
Семен ЕрмолинскийБеглецы на миллион
Это самые опасные преступники России. За их поимку государство платит большие деньги
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Обвинившая коллег в изнасиловании дознавательница из Уфы сменила работу
Российский подросток убил пять человек топором
Он расправился со своей семьей и покончил с собой. Убийца говорил другу о плане бойни
Россиянин порвал свое уголовное дело и получил еще одно
Все материалы
Наука и техника
Супероружие России признали небоеготовым
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем это грозит России?
Германия лишила Россию двигателей FEDOR
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
Ужасающие повреждения «Титаника» засняли на видео
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
При пуске «Союз МС-14» произошел сброс системы аварийного спасения
Все материалы
Спорт
Усик проведет бой с российским тяжеловесом
«Может, ему стоило руку отрубить?»
Суперматч в Манчестере, скандалы и победы топ-клубов — главные события тура АПЛ
Новичок МЮ второй раз подряд попал в сборную тура АПЛ
Партнерский материал
«Люблю то, что связано с преодолением»
Этот россиянин был лучшим биатлонистом мира. Теперь он спускается в вулканы и лезет в горы
Футболисты «Манчестер Юнайтед» заплатят за низкие результаты
«Это не криминал, а способ выжить»
Эти боксеры идут на ринг проигрывать. Они делают других чемпионами и зарабатывают на жизнь
Американский спринтер-рекордсмен трижды избежал допинг-тестирования
Все материалы
Культура
В конфликте между Вайкуле и Крутым поставили точку
Виктор ПелевинЖук лапкой потрогал
Виктор Пелевин об «американской гендерной шизе», которую придумали российские спецслужбы
В США обстреляли автомобиль рэпера Tee Grizzley и убили его менеджера
«Пусть меня считают просто экстремальным режиссером»
Ураган, аллигаторы и комплекс Электры: кто снял самый зубастый хоррор сезона
Сербскому актеру из «Духless 2» запретили посещать Украину
Не поминайте лихом
От разборок до разрухи: 1990-е для самых маленьких в фестивальном хите «Бык»
Крутой раскрыл подробности конфликта с Вайкуле и дал певице совет
Все материалы
Интернет и СМИ
Парень оставил девушку на заправке и обрек ее на страдания
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Мужчины захотели заняться любовью с голой нарисованной женщиной
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Полуголая телеведущая повторила сцену из «Грязных танцев»
Все материалы
Ценности
Российский бренд снял в рекламе бикини полных женщин и обрадовал покупателей
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Назван процент никогда не пробовавших пиццу россиян
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Пристыженная Меган Маркл бросилась доказывать любовь к природе одеждой
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Неестественная нога актрисы на фото Vogue встревожила фанатов
Все материалы
Путешествия
Назван самый выгодный для полета за границу город России
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Желание покинуть Украину вынудило туристов смыть паспорта в унитаз
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Врачи оценили шансы на выживание затянутой в бассейн 12-летней россиянки
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Названы самые дорогие отели России
Все материалы
Из жизни
Российский дальнобойщик проехал 800 километров ради спасения котенка
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Родители посадили ребенка на строгую диету и довели до истощения
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Рыбаки выловили пятиметровую акулу весом в тонну
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Политик покормил новорожденного во время заседания парламента
Все материалы
Забытый и странный автомобиль Maserati
Кто так вольно обошелся со стилем прославленной марки?
Тест Hyundai Tucson: дизель вместо турбомотора
Ездим на дизельном кроссовере, сравниваем его с конкурентами и считаем деньги
Невероятная история «гадкого утенка» автогонок
Рассказываем о Dodge Charger Daytona в честь ее 50-летия
Самые быстрые, роскошные и необычные Mini
К юбилею марки вспоминаем важные и порой неожиданные вехи истории культовой малолитражки
Toyota прекратит выпуск RAV4 в России
В России заметили самый большой кроссовер Hyundai
У Suzuki появился бюджетный компактвэн с тремя рядами кресел
Все материалы
Дом
Найдены города с мечтающими о бегстве россиянами
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Крым обогнал Россию по росту ипотечного долга
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
«Позорная пирамида» российских коммунальщиков заговорила
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Определены сроки запуска беспилотных поездов на железных дорогах России
В России предложили платить врачам по-новому
Все материалы