Украинцы с помощью беспилотника напугали наблюдателей ОБСЕ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) препятствуют деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, передает РИА Новости.

По словам Филипоненко, украинские силовики, пытаясь не допустить наблюдателей миссии в районы размещения своего вооружения, заминировали дорогу на маршруте в районе Золотого, по которому следуют патрули ОБСЕ. Также, утверждает представитель ЛНР, на этом же маршруте были установлены ограждения из колючей проволоки. Поскольку город Золотое расположен на линии соприкосновения, а различные его районы контролируются Киевом и Луганском, размещение некоторых видов вооружения в его окрестностях запрещается минскими соглашениями.

Представитель пресс-службы ЛНР также отметил, что народная милиция республики располагает данными, согласно которым наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали пролет украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над позицией патруля на участке разведения в районе того же Золотого. Филипоненко отмечает, что этот факт «обеспокоил представителей ОБСЕ, так как в последнее время боевики все чаще используют беспилотники для сброса боевых зарядов».

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ действует в зоне конфликта на Украине с марта 2014 года. Она начала свою работу в связи с обращением украинского правительства в организацию. СММ — это невооруженная гражданская миссия, основные задачи которой объективное наблюдение за ситуацией и составление докладов о происходящем.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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