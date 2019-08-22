Ситуацию с массовой дракой цыган в российском селе взяли под контроль

Сотрудники правоохранительных органов и правительство Кемеровской области взяли под контроль ситуацию в селе Подгорное после массовой драки с цыганами. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает «Интерфакс».
Представитель правительства региона отметил, что ранее с местными жителями встретились власти и полицейские. Обсуждался «конфликт между ранее судимыми местными жителями». Жители села остались удовлетворены разговором.
Массовая драка в кузбасском селе произошла 21 августа. По последним данным, в ней принимали участие до 20 человек, среди которых цыгане и ранее судимые местные жители. Большинство из участников потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения. Ножевые ранения в результате драки получили два человека, напавший на них цыган задержан. Конфликт в Подгорном возник на бытовой почве.
После инцидента возбуждены два уголовных дела по статье УК РФ 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).