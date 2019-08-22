Ирак раскритиковал поддержанные США и Россией действия Израиля

Багдад выступила против попыток втянуть его в опосредованную войну. С таким совместным заявлением выступили премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди, президент Бархам Салех и председатель Совета представителей (парламента) Мухаммед аль-Халбуси по итогам совместной встречи в Багдаде. Документ размещен на сайте администрации иракского президента

«Мы также выступаем категорически против превращения Ирака в трамплин для развязывания агрессии против каких-либо стран в регионе», — отметили иракские власти.

Материалы по теме Американский удар Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?

Кроме того, Адель Абдель Махди, Бархам Салех и Мухаммед аль-Халбуси призвали международную коалицию соблюдать обязательства по защите воздушного пространства Ирака от любых посягательств.

Соответствующее заявление было сделано после того, как 21 августа стало известно, что Израиль за последние несколько недель нанес три удара по иранским базам в Ираке. Согласие на это дали Россия и США.

Последний удар был нанесен 20 августа по складу вооружения проиракского шиитского ополчения, поддерживаемого Тегераном, на авиабазе Балад в 80 километрах от Багдада. Как напоминает портал The Jerusalem Post, Израиль неоднократно предупреждал, что не допустит иранского присутствия как в Ираке, так и в Сирии.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru