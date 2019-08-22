Украинцы нашли способ снизить себе цены на газ

Украинская компания «Нафтогаз» предложила жителям страны закупать необходимый объем газа на зиму заранее по более низкой летней цене и таким образом экономить. Данная программа получила название «Газовый запас», сообщил глава украинской компании Андрей Коболев в своем Facebook.

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Он напомнил, что Украина взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года. По его словам, этого позволит добиться новая программа. «Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его — зимой», — сказал он.

Купить газ по более низкой цене жители страны смогут до 25 сентября. На одну семью заранее в общей сложности можно будет приобрести до 25 тысяч кубометров газа.

На Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ. Это означает, что «Нафтогаз» поставляет топливо потребителям по рыночным ценам. Зимой те из-за роста спроса растут, а летом — падают. В результате в летний период стоимость газа сильно отличается. В 2019 году она была на 25 процентов ниже, чем зимой.

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