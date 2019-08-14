Европа начала изымать имущество «Газпрома»

Суд Люксембурга постановил исполнить решение арбитражного суда о взыскании с «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов в рамках спора с «Нафтогазом Украины». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на квартальную отчетность компании.

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Люксембургские отделения крупных мировых банков являются кредиторами «Газпрома». Также в этом государстве зарегистрирована компания, выпускающая еврооблигации компании Gaz Capital SA. В феврале украинская компания «Нафтогаз» направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital уведомление об аресте любой задолженности «Газпрома» и активов компании в Люксембурге. Российская компания в апреле попыталась оспорить арест. Однако во время слушаний в июне суд отклонил ходатайство «Газпрома».

Аналогичные действия «Нафтогаз» предпринимает в Нидерландах. Там в мае суд Амстердама наложил арест на принадлежащие российской компании акции BSPC, а также на погашение задолженности местными компаниями перед «Газпромом». Также в голландской юрисдикции зарегистрирован Gazprom Holding Cooperatie с активами на миллиард рублей.

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за недопоставку газа для транзита. Однако за вычетом долга украинской стороны сумма снизилась до 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» не согласен с этими решениями суда и обжалует их, но украинская сторона не захотела дожидаться рассмотрения апелляции и начала изымать активы «Газпрома» за рубежом.

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