Цены на газ для украинцев вырастут при новом президенте

«Нафтогаз Украины» попросил правительство отменить прошлогоднее постановление, в соответствии с которым цены на газ для населения с 1 мая вырастут на 15 процентов. Отмечается, что в противном случае компаниям придется поднять тарифы, сообщили агентству «Укринформ» в пресс-службе «Нафтогаза».

Согласно положению, цена кубометра газа для населения с 1 мая должна равняться 9851,66 гривны (23546,11 рубля) за тысячу кубометров, как того требуют условия, выдвинутые Международным валютным фондом для предоставления очередного кредита.

При этом, по утверждению «Нафтогаза», рыночная цена находится на более низком уровне. Расценки на май на Украинской энергетической бирже составляют 6800 гривен (16252,45 рубля) за тысячу кубометров. Это означает, что с учетом НДС и расходов на транспортировку цена для населения должна быть ниже установленной правительством.

По утверждению «Нафтогаза», самостоятельное снижение компанией цен, по которым газ покупают розничные поставщики для населения и производители тепла, приведет к уголовной ответственности как для компании, так и для ее руководителей.

Второй тур выборов президента Украины, в котором примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и бывший комедийный актер Владимир Зеленский, состоится 21 апреля.

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