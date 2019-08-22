В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

В Санкт-Петербурге МВД России расторгло контракты со всеми сотрудниками управления экономической безопасности. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает «Фонтанка».

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации». Уведомления получили 340 человек.

По информации издания, решение связано с намерением перевести сотрудников из центрального аппарата в районные отделы полиции, усилив их опытными оперативниками.

25 июня стало известно о готовящейся реформе в Московском уголовном розыске. В первую очередь она коснется оперативно-разыскных частей, которых могут ликвидировать как в составе Главного управления столичной полиции, так и в отделах угрозыска УВД по округам Москвы. Сотрудников планируют направить в аналогичные подразделения в районных отделах полиции, на работу «на земле».

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