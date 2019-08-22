Стало известно еще об одном конфликте с цыганами в Кузбассе

Жители села Подгорное в Кемеровской области, где ранее произошел конфликт с цыганами, отправились в соседний поселок Никитское и устроили там еще одну драку. Всех участников утром 22 августа задержала полиция, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что 23 августа в Подгорное должен приехать начальник главного управления МВД по Кемеровской области Геннадий Иванов. По информации Baza, сейчас жители поселка требуют решить «цыганский вопрос» и выселить «посторонних».

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Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов и правительство Кемеровской области взяли под контроль ситуацию в Подгорном. Представитель правительства региона отметил, что с местными жителями встретились власти и полицейские. Обсуждался «конфликт между ранее судимыми местными жителями». Жители села остались удовлетворены разговором.

Массовая драка в кузбасском селе произошла 21 августа. По последним данным, в ней принимали участие до 20 человек, среди которых цыгане и ранее судимые местные жители. Большинство из участников потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения. Ножевые ранения в результате драки получили два человека, напавший на них цыган задержан. Конфликт в Подгорном возник на бытовой почве.

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