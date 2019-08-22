Появились подробности массовой драки с цыганами в Кузбассе

Причиной массовой драки с цыганами в селе Подгорном Кемеровской области стал бытовой конфликт. Об этом Telegram-каналу «Подъем» сообщила жительница поселения Екатерина.

По словам женщины, беспорядки начались из-за поведения пятнадцатилетней девушки на дискотеке. «Она была пьяна, вела себя неподобающе, кидалась на всех, оскорбляла. У пацанов кончилось терпение. Один, мягко говоря, дал ей леща, второй ничего не делал. Это даже не цыгане, это друзья цыган», — сказала собеседница канала.

За девушку заступился проходивший мимо местный житель. Он начал избивать ее обидчиков, причем больше всего от его действий пострадал второй мужчина, который не обижал девушку. «Потом выходят наши всеми любимые цыгане. Первый, который дал леща девочке, и с ним цыган. Они побили того, который заступился за девочку, он тоже в больницу попал», — отметила Екатерина.

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После этого местные жители захотели отомстить цыганам за избиение защитника девушки. Они собрались на улице и вызвали цыган на разговор. При этом у многих участников сходки было при себе огнестрельное оружие. В результате конфликта двое местных жителей получили ножевые ранения, после чего разъяренная толпа погнала цыган в лес. Там, по словам собеседницы «Подъема», были слышны выстрелы.

Затем жители Подгорного отправились к домам, где живут цыгане, попытались их поджечь и выбить окна. «Начали выбивать окна и поджигать дом. А там остались дети и жены [цыган]. Потом приехала полиция и начала охранять дом. Ночью у цыган мужчины уехали, а женщины остались», — добавила Екатерина.

О массовой драке в кузбасском селе стало известно в среду, 21 августа. По данным правоохранительных органов, в ней приняли участие от 15 до 20 человек, среди которых цыгане и ранее судимые местные жители. Известно, что большинство конфликтовавших находились в нетрезвом состоянии. В результате произошедшего два человека получили ножевые ранения и были госпитализированы, напавший на них цыган задержан. Для контроля за ситуацией на месте находится ОМОН.

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