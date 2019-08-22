Стало известно о состоянии пострадавших в массовой драке с цыганами

Один из пострадавших в массовой драке с цыганами в селе Подгорное в Кузбассе лежит в хирургическом отделении с ножевыми ранениями в брюшной полости. У второго ранение в области шеи и грудной клетки, он находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам супруги второго мужчины, он начал самостоятельно дышать, но по-прежнему находится в реанимации.

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О массовой драке в кузбасском селе стало известно 21 августа. В полицию обратились медики, к которым поступили мужчины с ножевыми ранениями.

По данным правоохранительных органов, в драке участвовали до 20 человек, среди которых были цыгане и ранее судимые местные жители. Большинство участников конфликта находились в нетрезвом состоянии. Напавший на двух пострадавших цыган задержан. Установлено, что драке предшествовала ссора на бытовой почве, произошедшая несколькими днями ранее.

Telegram-канал Baza сообщал, что сотрудники полиции и бойцы спецназа взяли под охрану дом цыган в Подгорном. Вокруг него якобы собрались более 100 мужчин, возмущенных потасовкой между их знакомыми и цыганами. Причиной конфликта, как писал канал, стали приставания цыган к девушкам.

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