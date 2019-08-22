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Неестественная нога актрисы на фото Vogue встревожила фанатов

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Странная поза актрисы Марго Робби на фото в австралийской версии журнала Vogue вызвала недоумение поклонников. Снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На черно-белом кадре актриса позирует в черном объемном топе, стоя на одной ноге боком к объективу. Подписчики Робби посчитали, что фотографы злоупотребили фотошопом, из-за чего создается ощущение, будто у нее нет ноги.

Фото опубликовано @margotrobbie

«Какая интересная поза. А где вторая нога?» — поинтересовалась одна из них. «Марго, ты лишилась ноги, или это просто плохой фотошоп?» — съязвила другая. «Очень странный ракурс», — отметил третий пользователь соцсети. «Как же фотошоп заменил твои прекрасные ноги на лапу фламинго», — посетовал четвертый.

Публикация актрисы собрала около миллиона лайков.

Марго Робби — австралийская актриса, наиболее известна по фильмам «Игра на понижение» и «Волк с Уолл-стрит». Также она исполнила роль Шерон Тейт в комедийной драме «Однажды в Голливуде», премьера которой состоялась в России 8 августа.

В июле самая молодая в мире миллиардерша Кайли Дженнер отфотошопила ногу подруги для очередного поста в Instagram и подверглась критике со стороны фанатов. На фото Дженнер и ее подруга Анастасия Караниколау позируют в малиновом и синем мини-платьях модного дома Balenciaga. Внимание подписчиков привлекли неестественные очертания левого бедра Караниколау, и они обвинили Дженнер в злоупотреблении фоторедакторами.

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