«Роснефть» отказалась обсуждать в прессе льготы по Приобскому месторождению

Компания «Роснефть» не обсуждает в прессе вопросы, находящиеся в проработке в федеральных ведомствах, включая вопрос об инвестиционном соглашении по стимулированию развития Приобского лицензионного участка. Об этом «Ленте.ру» заявил представитель компании.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Минфин России собирается повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 миллиардов рублей выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение компаниям «Роснефть» и «Газпром нефть».