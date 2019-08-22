Россиянкам объяснили правила защиты от насилия в семье

Россиянкам дали советы, которые помогут им избежать насилия в отношениях и семье, или не позволить ему продолжиться. Список из 14 правил подготовила психолог Анастасия Рубцова, его опубликовал портал «Дети.Mail.ru». Психолог отметила, что дала бы эти советы своей дочери.

Так, Рубцова советует «Если тебя ударили — немедленно уходи». По словам психолога, в первую очередь надо забрать документы и детей, не принимать извинения и не вступать в переговоры. «Любое "прости меня" завтра обязательно превратится в "ты меня довела". В это болото легко упасть, а выбраться из него чрезвычайно трудно. Не сомневайся — беги», — утверждает Рубцова.

Второй совет — «Ты не виновата». Рубцова говорит, что такие фразы как «ты сама виновата» и «ты меня доводишь» — ложь. «На самом деле это означает: "Я знаю, что могу ударить тебя, обидеть, оскорбить, и мне за это ничего не будет, поэтому не вижу смысла себя контролировать"».

Рубцова также советует не стыдиться просить помощи, жаловаться, рассказывать о происходящем. Она советует обращать внимание на унижения в свой адрес и пресекать их. По словам психолога, также не стоит доверять ощущению «Ну вроде показалось» — стоит насторожиться, если когда-то адекватный человек превращается в «раздраженного садиста», а на следующий день все снова спокойно.

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По словам психолога, женщина должна зарабатывать сама и иметь собственные деньги, чтобы у нее была «финансовая подушка» на всякий случай. Кроме того, россиянкам не стоит закрывать глаза на здоровье. Она также советует не зацикливаться на отношениях и не превращать их в единственное важное в жизни, и пробовать что-то новое, вплоть до новой стрижки, блюд или видов спорта.

Еще один совет, который дает Рубцова, — не стоит ссылаться на мнение «все так живут» и оправдывать этим насилие в своей семье. По ее словам, женщине не стоит стремиться создать семью «любой ценой», а также ругать себя за ошибки, например, если «не разглядела подлеца».

Женщине также нужно место, где ее смогут поддержать и позаботиться о ней, и это не обязательно семья, говорит психолог. Кроме того, Рубцова советует быть готовой помочь другим и поделиться правилами с подругами. Она также отметила, что как мать, поддержит свою дочь, и не будет открыто говорить ей «Я же предупреждала».

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в российское законодательство могут внести изменения, и домашние побои перейдут из разряда административных правонарушений в уголовное преступление.

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