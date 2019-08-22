Найдены продвинутые технологии из каменного века

Специалисты Морского археологического фонда в Великобритании обнаружили древнюю технологию, которая опередила время на тысячи лет. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального Океанографического центра.

Специалисты нашли деревянную платформу возрастом восемь тысяч лет к востоку от города Ярмут на острове Уайт. Она находится на глубине 11 метров, однако в древности, когда остров Уайт был связан с материком, здесь была суша с пышной растительностью. Платформа сложена из нескольких слоев обработанных бревен и покоилась на горизонтально расположенном фундаменте.

По словам ученых, они обнаружили свидетельства владения передовыми методами обработки древесины, которые, как считалось, появились спустя тысячелетия. Сама платформа датирована новокаменный веком, который начался около 12 тысяч лет назад и продлился до 6500-1200 лет до нашей эры.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что международная группа ученых подвергла сомнению высокий уровень развития у неандертальцев. Они показали, что получение клея из бересты, что умели делать палеоантропы, является более простым техническим процессом, чем считали исследователи до этого.

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