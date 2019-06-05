Найдена древняя технология производства пива

Международная группа ученых выяснила, каким образом люди эпохи неолита, проживавшие на территории современного Китая, изготавливали алкоголь. Исследователи обнаружили артефакты, использующиеся для брожения. Об том сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили гончарные изделия, датированные 7-9 тысячами лет назад. Были обнаружены следы крахмала, грибов и растительных тканей, которые являлись ингредиентами для ферментированных напитков. Форма глиняной посуды указывает на то, что древние люди изготавливали пиво двумя способами. Они либо позволяли зернам прорасти, в результате чего значительное количество крахмала превращалось в сахар, либо готовили закваску для брожения.

Ученые отмечают, что для брожения использовались широкие глиняные сосуды с узким отверстием и горлышком, которые облегчали анаэробные ферментативные процессы. Производство алкоголя могло стимулировать развитие сельского хозяйства, поскольку люди выращивали культурные растения, специально предназначенные для приготовления пива. При этом ни один из методов не позволял получить очень крепкие напитки.

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