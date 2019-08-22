В России анонсировали конкурс для молодых ученых

В 2020 году автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» запустит конкурс для молодых специалистов научно технологической сферы. Об этом сообщается на сайте организации.

«Продвижение молодых ученых и поддержка научных разработок в разных сферах — одни из самых актуальных вопросов научно-образовательной политики России», — заявил генеральный директор платформы Алексей Комиссаров.

По его словам, у АНО «Россия – страна возможностей» есть большой опыт организации профориентационных мероприятий для молодежи. »Вместе с Минобрнауки мы изучим успешные практики УрФУ (Уральского федерального университета) и масштабируем их на другие регионы России. Уверен, что подобные мероприятия станут еще одним эффективным инструментом содействия в трудоустройстве для студентов», — добавил Комиссаров.

21 августа на сайте Кремля были опубликованы поручения президента России Владимира Путина, направленные на поддержку молодых ученых. Глава государства отметил необходимость проведения всероссийского конкурса для молодых ученых, а также мероприятий для студентов вузов для содействия в их трудоустройстве.

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