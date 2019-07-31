Российские ученые попали в рейтинг лучших молодых химиков мира

Пять российских ученых вошли в рейтинг лучших молодых химиков, составленный Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) и Международной сетью молодых химиков (IYCN). Об этом сообщается на сайте Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Как отмечается, список из 118 лучших молодых ученых, имеющих достижения в области химии, был подготовлен в рамках празднования Международного года Периодической таблицы химических элементов. «Представленная таблица демонстрирует многообразие карьерных путей молодых ученых, ведущих нас в следующее столетие, их творческие способности и преданность науке», — уточнили в ОИЯИ.

Так, на 44-й строчке оказался профессор Российской академии наук и ректор РХТУ имени Менделеева Александр Мажуга, который занимается биоорганической и медицинской химией, а также развитием новых подходов к синтезу и исследованию биологически активных веществ. На 90-ю позицию составители рейтинга поместили Андрея Воротынцева из Нижегородского технического университета имени Алексеева, который занимается разработкой высокоэффективных каталитических систем, а на 101-ю — Анну Романчук из МГУ имени Ломоносова, главной специализацией которой является радиохимия.

114-е место занял Леонид Скрипников из Петербургского института ядерной физики имени Константинова национального исследовательского центра «Курчатовский институт», 115-е — Галина Княжева из ОИЯИ, которая проводит исследования в лаборатории ядерных реакций.

Подготовка научных и научно-педагогических кадров и поддержка молодых ученых — одни из ключевых задач нацпроекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента Владимир Путина. В частности, нацпроект предполагает доведение доли исследователей младше 39 лет до 50 процентов от общей численности ученых к 2024 году и обеспечение условий для карьерного роста молодых ученых вне зависимости от региона их проживания. Кроме того, к концу 2024 года в России должны появиться как минимум 250 новых лабораторий, почти третью из которых будут руководить молодые перспективные исследователи.

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