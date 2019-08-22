Женщина покормила мясом ребенка из семьи веганов и была оправдана в сети

Пользовательница Reddit под ником DazzlingCatation рассказала, как накормила мясом ребенка из семьи веганов. Она попросила подписчиков треда рассудить, правильно ли поступила.

Автор поста заявила, что у них гостил друг ее 13-летнего сына, и она накормила его ужином. «В тот раз родители не смогли забрать его вовремя и попросили покормить, отметив, что они веганы и ему тоже нужно сделать блюдо такого типа», — пояснила женщина.

В тот вечер в ее семье на ужин был мясной рулет, однако она была готова сварить для гостя морковь и картофельные дольки. Тем не менее, по словам женщины, мальчик сам захотел отведать семейное блюдо, добавив, что регулярно ест мясо в школе.

Когда родители узнали, что ребенок ел мясо, они были в гневе. «Они сказали, что мы плохо влияем и хотим убедить его отказаться от веганства. Хотя это был его выбор поесть наше блюдо вместо того, чтобы готовить ему что-то отдельно», — подчеркнула пользовательница.

По словам DazzlingCatation, из-за произошедшего родители теперь отказывают мальчику в общении с ее сыном, несмотря на их дружбу. Пользователи в комментариях в целом поддержали решение женщины накормить ребенка мясом, так как он сам выразил такое желание.

Комментаторы-веганы отметили, что родителям не стоит так контролировать привычки ребенка. «Сам веган, и совершенно согласен с вами. Плевать на родителей, которые так контролируют», — написал один из юзеров. Другой подчеркнул, что ребенку предоставили выбор, и он уже достаточно взрослый, чтобы сделать его самостоятельно. «И так понятно, что он не веган, учитывая, что ест мясо в школе», — заключил он.

Ранее в мае известная блогерша-веган из Финляндии Вирпи Микконен (Virpi Mikkonen) заявила, что ее диета привела к проблемам со здоровьем.

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