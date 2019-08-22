Викинги оказались спасителями цивилизации

Ученые Университета Квинс в Белфасте выяснили, что прибытие викингов в Ирландию спасло местную цивилизацию от стремительного исчезновения. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ранее считалось, что число жителей на острове постепенно увеличивалось с годами. Однако исследователи использовали новый алгоритм оценки численности населения по археологическим находкам. Оказалось, что, если бы викинги не переселились в Ирландию, потери среди местного поселения были больше.

По мнению исследователей, уменьшение числа жителей около 700-го года нашей эры может быть связано с войной, голодом, чумой или политическим кризисом. Викинги поселились на острове в X веке во время упадка местной культуры. Они оказались более успешными, чем коренные ирландцы в период своего расцвета.

В мае сообщалось, что ученые Уппсальского университета в Швеции обнаружили следы ДНК людей, которые первыми поселились в Скандинавии 10 тысяч лет назад. Они были предками других скандинавских народов, включая викингов.

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