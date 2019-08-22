Мужчины захотели заняться любовью с голой нарисованной женщиной

Десятки пользователей Facebook признались в любви и захотели интимных отношений с обнаженной женщиной, изображенной на полотне художника Вильяма-Адольфа Бугро (William-Adolphe Bouguereau) под названием «После купания» (After The Bath).

Пост с картиной был опубликован в группе World paintings в апреле 2017 года, однако только в августе 2019-го журналистка Китти Венхам (Kitty Wenham) обратила на него внимание у себя в Twitter.

На картине запечатлена женщина, только что вышедшая из воды и стоящая на скалах. В комментариях к посту мужчины делали комплименты героине полотна, описывали, что хотели бы с ней сделать и даже оставляли свои телефонные номера.

«Привет, красотка, нравится твое фото. Напиши мне в WhatsApp», — предложил один из пользователей. «У тебя такая красивая грудь, хотел бы как-то ночью снять с тебя одежду», — написал другой. «Я бы занимался с тобой любовью дни и ночи напролет. Пожалуйста, приезжай ко мне в Бангладеш», — позвал девушку к себе в гости третий.

Другие пользователи в комментариях шутили, что героиня картины теперь может стать участницей движения против домогательств к женщинам #MeToo. Один из юзеров предложил загружать больше таких картин, чтобы отвлечь внимание от реальных женщин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!