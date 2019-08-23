Макгрегор объяснился за нападение на пожилого мужчину в баре

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор извинился за нападение на пожилого посетителя бара в Дублине. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале ESPN MMA.

«Не имеет значения, что именно произошло в том пабе. Я был не прав», — признал Макгрегор.

Он также отметил, что пытался возместить ущерб сразу же после нападения. Ирландец заявил, что берет на себя ответственность за произошедшее, и сказал, что остается в долгу перед теми, кто обучал его боевым искусствам.

«Я постоянно двигаюсь вперед, чтобы стать лучше», — заверил Макгрегор. Боец подчеркнул, что смотрит произошедшему в лицо, признает свою вину и двигается дальше.

Об инциденте стало известно 15 августа. На опубликованном TMZ видео Макгрегор разговаривал с мужчиной в баре, а затем нанес ему удар кулаком по голове. После этого бойца вывели из помещения.

Позднее побитый Макгрегором мужчина высказался о ситуации. Он заявил, что Макгрегор ударил его в голову, из-за чего он целую неделю испытывал головные боли. При этом он отметил, что травма не была опасной.

Макгрегор — бывший обладатель поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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