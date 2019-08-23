Определены сроки строительства железной дороги Кызыл — Курагино

Строительство железной дороги в Республике Туве по направлению Кызыл — Курагино начнется уже в текущем году, однако основной объем работ запланирован на следующий год. Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что попросил уточнить потенциальную потребность в увеличении мощности будущих путей с заложенных в проекте 15 миллионов тонн до 27 миллионов тонн и более.

«Чтобы не получилось так, что потребность будет, а мы с этой потребностью буквально в кратчайшее время можем не справиться», — пояснил он.

Возведение железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино включает в себя строительство дороги, горно-обогатительного комплекса на Элегестском месторождении, а также тепловой электростанции и угольного портового терминала мощностью 15 миллионов тонн в год.

Развитие железнодорожной сети в России предусмотрено нацпроектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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