Модель Playboy в бикини занялась спортом с аллигатором и прослыла жестокой

Модель Playboy Франсия Джеймс (Francia James) нарвалась на критику после того, как сделала несколько приседаний с аллигатором на плечах. Об этом пишет Unilad.

По словам Джеймс, аллигатор был полтора метра длиной и весил почти 32 килограмма. «Сначала я испугалась, потому что вокруг меня было около 12 рептилий, но Крис из телешоу Gator Boys помог мне найти с ними общий язык», — рассказала модель. Она добавила, что животные хорошо реагировали на нее, потому что она «пообещала, что не сделает из них туфли».

Джеймс призналась, что любит аллигаторов и давно хотела подержать их в руках. Для этого она связалась с сотрудниками национального парка Эверглейдс во Флориде и договорилась с ними о встрече.

Поведение модели осудили зоозащитники. «Жестоко использовать животное, как реквизит в видео ради собственной выгоды. У аллигатора это вызывает стресс», — высказалась Дебби Лихи (Debbie Leahy), сотрудница Общества защиты животных США.

Пользователи соцсетей также отнеслись негативно к поступку девушки. «Я один хотел, чтобы он ее съел?» — написал в комментариях к видео один из юзеров.

Ранее в августе слон оголил грудь Джеймс в сафари-парке в Южной Каролине.

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