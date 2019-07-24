Модель Playboy пристрастилась к водке и пострадала

Уроженка американского города Ранчо-Кукамонга, штат Калифорния, рассказала о пагубных последствиях алкоголизма. Ее историю опубликовал таблоид The Mirror.

36-летняя Джессика Лэндон (Jessica Landon) переехала в Лос-Анджелес в 19 лет, чтобы осуществить свою мечту. Там она стала моделью и работала с крупными компаниями, такими как Playboy, Perfect 10, Nickelodeon и NBC. Она пристрастилась к алкоголю, когда ей было около 20 лет.

«Я не любила выпивать в шумных компаниях и на вечеринках, — призналась Лэндон. — Алкоголь был моей волшебной пилюлей, которая избавляла от тревог, паники и чувства стыда».

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Женщина вспоминает, как к 26 годам стала регулярно пить водку. «Я пила ее круглыми сутками. Из-за этого меня часто рвало кровью. Это был сущий ад, — объяснила она. — Помню, как лежала на полу и напивалась вусмерть. Я была не в силах подняться».

В какой-то момент Лэндон решила, что ей необходима помощь, и позвонила бывшему партнеру. На следующее утро он приехал с парамедиками.

Американку положили на лечение. Лэндон, которая с 2014 года ведет трезвый образ жизни, решила поделиться своей историей, чтобы предупредить окружающих о страшных последствиях алкоголизма. Женщина создала сайт, чтобы помогать людям побороть зависимость.

В феврале сообщалось, что австралийская журналистка решила отказаться от спиртных напитков на длительный срок. Первый месяц своего воздержания она описала в материале «Отказаться от алкоголя нелегко, но через 30 дней я уже пожинаю плоды». Девушка призналась, что такое ограничение потребовало от нее «пристального внимания и большой работы».

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