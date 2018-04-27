Пожилым немецким алкоголикам прописали спиртное

Постояльцы отделения для пожилых алкоголиков в доме престарелых Святого Йозефа немецкого города Дюссельдорф регулярно принимают легкие спиртные напитки, в частности красное и белое вино, шампанское и пиво. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Необходимое количество алкоголя определяется врачами и социальными работниками после осмотра и беседы. «В данном случае речь идет не о том, чтобы отучить стариков от злоупотребления алкоголем, что практически безнадежно, но о том, чтобы помочь им сдерживать, контролировать свою алкогольную зависимость», — пояснил директор дома престарелых Тино Габерле. По его словам, режим дня построен таким образом, чтобы отвлечь их от желания выпить.

В настоящее время в доме престарелых ухаживают за 15 пожилыми людьми, которые страдают алкогольной зависимостью. Большинство из них мужчины. Один из них спился, когда обанкротилась фирма, которую он основал. Другой из-за алкоголизма потерял работу и стал бездомным. Теперь ему выделяют три-четыре бутылки пива в день.

Помимо Дюссельдорфа, такие отделения имеются еще в двух домах престарелых, один из них располагается во Фрайбурге, а другой — в Регенсбурге. Все три заведения финансирует католическая благотворительная организация Caritas. В данный момент рассматривается вопрос о расширении отделения в доме престарелых Святого Йозефа в два раза.

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