Американцев начали готовить к получению Гренландии

Национальный комитет Республиканской партии в Конгрессе (NRCC) начал продажу футболок с Гренландией в составе территории США. Об этом говорится на официальном сайте комитета.

«Поддержи президента [США Дональда] Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти! Пожертвуй 25 долларов (1642 рубля — прим. «Ленты.ру») или больше, и мы пришлем тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции», — говорится в описании к товару. На изделии изображена карта США с Гренландией в цветах национального флага.

21 августа сообщалось, что США обсуждали возможность ежегодно платить Дании субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Кроме того, рассматривался вопрос о единовременной выплате крупной суммы Дании как стимула для передачи острова.

О том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, стало известно 16 августа. Эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении острова и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости. Премьер-министр Дании отказалась обсуждать продажу автономии.

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