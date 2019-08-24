Боец MMA трижды сдался под градом ударов и был проигнорирован

Судья на турнире по смешанным единоборствам (MMA) Titan FC 56 проигнорировал сигнал одного из бойцов о сдаче во время поединка. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Fight Pass.

— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) 24 августа 2019, 00:35

Турнир прошел в пятницу, 23 августа. В одном из поединков американец Лэндон Хихонес начал избивать оказавшегося на канвасе соперника Кэлвина Гловера. Рефери не обратил внимание на то, что последний трижды призывал остановить поединок. После того, как Гловер неоднократно постучал по канвасу, судья присудил победу Хихонесу.

Поведение рефери вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков. В частности, пользователь Johnatan Torres считает, что судье необходимо запретить работать на турнирах. А Douglas Kalman PhD предположил, что рефери поединка потерял зрение.

22-летний Хихонес одержал третью победу в профессиональной карьере.

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