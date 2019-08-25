Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

По словам Геруса, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов. Он отметил, что увеличились поставки из Белоруссии, стран Евросоюза и с морских направлений. Герус добавил, что дефицита нет, а цены на дизтопливо снизились.

6 августа Герус рассказал, что Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива и заместила импорт из России. По его словам, нефтетрейдеры накопили дополнительные запасы российского топлива на нефтебазах и собираются его реализовывать. Речь шла о более чем 40 тысячах тонн. Герус отметил, что дополнительно растут поставки из Литвы и стран ЕС, топливо также собирались получать через Белоруссию.

С 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России. Первоначально сбор за дизтопливо будет взиматься в размере 3,75 процента, а с 1 октября — 4 процента, на сжиженный газ — 1,75 и 3 процента соответственно.

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