Украина нашла альтернативу российскому топливу

Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России. Об этом со время пресс-конференции объявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус, его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что ситуация начнет исправляться в августе.

Герус рассказал, что нефтетрейдеры смогли накопить дополнительные запасы российского дезтоплива на нефтебазах и собираются их реализовывать: речь идет о более 40 тысячах тонн. Дополнительно дизель собираются получать через Белоруссию. Кроме того, добавил Герус, растут поставки из Литвы, стран ЕС, а еще производство растет на украинских НПЗ. «Мы видим, что этот ресурс (в совокупности) с запасом перекрывает поставки дизеля из РФ», — уточнил представитель президента.

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В целом в августе ожидается снижение импорта дизеля из России в два раза после введения пошлин. «В общем, поставки российского ресурса в августе уменьшатся почти вдвое. Это то, что касалось трубопроводного транспорта — будет уменьшен с 200 до где-то 100 тысяч тонн», — цитирует Геруса «РБК Украина».

С 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России. Первоначально сбор за дизтопливо будет взиматься в размере 3,75 процента, а с 1 октября — 4 процента, на сжиженный газ — 1,75 и 3 процента соответственно.

Ранее стало известно, что июне поставки российского угля на Украину рухнули на 85 процентов — до 129,3 тысячи тонн. Это произошло после введения правительством России новых правил экспорта: поставки на Украину осуществляются с разрешения Минэкономразвития.

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