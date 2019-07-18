Украина ввела экономические санкции против России

Украина ввела спецпошлины на импорт российского сжиженного газа и дизельного топлива. Об этом сообщил представитель украинского президента в кабинете министров Андрей Герус на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующее решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций.

Так, спецпошлина на дизтопливо будет составлять 3,75 процента с 1 августа и 4 процента с 1 октября, на сжиженный газ — 1,75 и 3 процента соответственно.

Герус добавил, что данные пошлины не повлияют на розничные цены на автозаправочных станциях.

Ранее в силу вступил запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Также ограничения коснулись продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иных видов товаров на общую сумму в 250 миллионов долларов.

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