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Украина ввела экономические санкции против России

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Украина ввела спецпошлины на импорт российского сжиженного газа и дизельного топлива. Об этом сообщил представитель украинского президента в кабинете министров Андрей Герус на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующее решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций.

Так, спецпошлина на дизтопливо будет составлять 3,75 процента с 1 августа и 4 процента с 1 октября, на сжиженный газ — 1,75 и 3 процента соответственно.

Герус добавил, что данные пошлины не повлияют на розничные цены на автозаправочных станциях.

Ранее в силу вступил запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Также ограничения коснулись продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иных видов товаров на общую сумму в 250 миллионов долларов.

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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