В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Подъем / Telegram

Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни. Об этом сообщается в сообществе «Дагестанцы в Питере» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия нападения. На кадрах видно разбитое окно и мужчину в крови, которому помогают другие пассажиры. Число пострадавших при этом не уточняется.

Точная дата и время происшествия не называются.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на представителей Северо-Кавказской железной дороги сообщил, что представители РЖД проверяют информацию о случившемся.

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