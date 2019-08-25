В Чечне уточнили информацию о закиданном камнями поезде

Сообщения о забрасывании на территории Чечни камнями поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу, не соответствуют действительности. Об этом сообщил начальник Линейного управления на транспорте (ЛУВДТ) МВД по республике Али Тагиров, передает РИА Новости.

По словам Тагирова, инцидент произошел в 20:18 по московскому времени. В это время поезд уже покинул территорию Чечни и приближался к дагестанскому городу Хасавюрт. Он уточнил, что пострадавший пассажир — житель этого города Магомедамин Гаджиев. Несмотря на ранения, от медпомощи он отказался.

Тагиров также отметил, что меры для задержания виновных будут приняты независимо от места происшествия. «Поезд ходит через Чечню несколько лет без единого происшествия. Мы с коллегами из Дагестана и впредь будем в полном объеме обеспечивать безопасное движение», — заключил он.

Ранее сообщалось, что неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни. В сети появилось видео, на котором запечатлены последствия нападения. На кадрах видно разбитое окно и человека в крови, которому помогают другие пассажиры.

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