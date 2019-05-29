Закиданная камнями виновница ДТП не стала жаловаться в полицию

В Махачкале виновница ДТП не стала писать заявление в полицию на очевидцев аварии, которые разбили камнями ее автомобиль и пытались устроить самосуд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Дагестан.

Возмущенных свидетелей аварии, закидавших камнями автомобиль 43-летней россиянки, вовремя остановили полицейские, «но несколько камней все же попали в водителя и ее супруга», уточняется на сайте ведомства.

По словам собеседника агентства, следствие ведется только в рамках уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Находившаяся за рулем женщина не стала жаловаться в полицию на очевидцев аварии.

В отношении виновницы аварии возбудили дело по части 1 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), она находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что жительница Махачкалы перепутала педали и сбила четырех человек. Пострадавших доставили в больницу, один из них находится без сознания в реанимации.

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