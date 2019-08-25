В Испании столкнулись самолет и вертолет

На испанском острове Майорка погибли семь человек из-за столкновения сверхлегкого самолета и частного вертолета Bell 206 L3. Об этом сообщает ABC.
Известно, что двое погибших находились на борту самолета. Остальные погибшие летели в вертолете. Среди них был пилот и немецкая семья с двумя детьми, сообщает Bild. Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые пытаются установить причину столкновения.
20 августа сообщалось, что частный легкий вертолет Agusta A.109 потерпел крушение в море возле греческого острова Порос. В результате того происшествия погиб российский меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Он и его будущий зять намеревались долететь на нем до афинского международного аэропорта «Элефтериос Венизелос».