В Испании столкнулись самолет и вертолет

На испанском острове Майорка погибли семь человек из-за столкновения сверхлегкого самолета и частного вертолета Bell 206 L3. Об этом сообщает ABC.

Известно, что двое погибших находились на борту самолета. Остальные погибшие летели в вертолете. Среди них был пилот и немецкая семья с двумя детьми, сообщает Bild. Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые пытаются установить причину столкновения.

20 августа сообщалось, что частный легкий вертолет Agusta A.109 потерпел крушение в море возле греческого острова Порос. В результате того происшествия погиб российский меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Он и его будущий зять намеревались долететь на нем до афинского международного аэропорта «Элефтериос Венизелос».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



