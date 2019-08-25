Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре

В одном из торговых центров Зеленограда на ребенка упала металлическая дверь. Об этом в воскресенье, 25 августа, рассказали в Московском авиационном центре в Instagram.

Отмечается, что мальчик находился в помещении магазина вместе со своим отцом. Выставочный образец металлической двери упал на ребенка в тот момент, когда родитель общался с продавцом.

Пострадавшего доставили в больницу, однако позже ему потребовалась специализированная медицинская помощь. Ребенка перевезли на санитарном вертолете в московскую больницу в сопровождении авиамедицинской бригады. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту падения металлической двери.

В 2017-го году жителя Красноярска отправили на скамью подсудимых из-за езды с высунутой из машины девятимесячной дочерью. По версии следствия, подозреваемый грубо нарушил основные родительские обязанности, применив к дочери жестокие недопустимые методы воспитания и обращения.

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