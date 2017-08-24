Красноярского отца осудят за езду с высунутой из машины девятимесячной дочерью

В Красноярском крае мужчину будут судить за езду с высунутым из машины ребенком. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке Следственного комитета.

«По версии следствия, подозреваемый, грубо попирая свои основные родительские обязанности, применил к своей малолетней дочери жестокие недопустимые в нравственном смысле методы воспитания и обращения», — отметили в ведомстве.

Было установлено, что в июне 2016 года «в дневное время он посадил свою десятимесячную дочь в оконный проем левой водительской двери автомобиля BMW и совершил поездку на автомобиле со скоростью около 70 километров в час». Кроме того, 1 февраля 2016 году мужчина, находясь на крыше девятиэтажного дома по улице Парковая города Зеленогорска, забрался на перила на краю крыши и удерживал за ногу трехмесячную дочь головой вниз.

Ранее в августе в соцсетях появились соответствующая видеозапись и фото.

Подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

В апреле в Ставропольском крае водителя, из машины которого на ходу выпал четырехлетний ребенок, оштрафовали на три тысячи рублей. Проверка была начата после публикации соответствующей видеозаписи в YouTube. Было установлено, что 29-летний житель Ессентуков вез племянника на заднем пассажирском сиденье. Водитель заявил, что во время движения племянник задел ручку двери и выпал на дорогу, однако из-за того, что скорость машины была невысокой, травм ребенок не получил.