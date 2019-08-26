Более 50 производителей Подмосковья обсудили развитие экспорта

Семинар по развитию экспорта в Европу состоялся в Красногорске, в нем приняли участие более 50 производителей Подмосковья, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 26 августа.

Еще несколько сотен человек приняли участие в работе семинара в онлайн режиме, добавил он.

«Очень приятно, что производители Московской области не просто рассматривают возможность увеличения своего экспорта, но и уже внедряют технологии, которые влияют на его рост», — сказал Хромов.

По его словам, власти региона разработали эффективные меры поддержки экспорта, в их число входит также организация обучающих семинаров.

Зампред уточнил, что по итогам прошлого года экспорт Подмосковья составил 6,9 миллиарда долларов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил удвоить этот показатель к 2024 году.

В ноябре прошлого года региональные власти анонсировали серьезный рост экспорта сельхозпродукции.