Застройщик оспорит действия Росавиации против ЖК «Филатов луг»

Арбитражный суд Московской области 27 августа рассмотрит иск компании «Молин Групп» к Межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) с требованием признать недействительным аннулирование Росавиацией заключения о согласовании строительства многоэтажного жилого комплекса «Филатов луг» в Новой Москве. Об этом говорится в карточке дела, размещенной в картотеке арбитража.

Росавиация в 2017 году выдала заключение о возможности строительства жилищного комплекса «Филатов луг» в Новой Москве сроком на 10 лет, но спустя два года, когда сам жилой комплекс был практически построен и 80 процентов квартир в нем уже проданы — неожиданно отозвала свое согласование.

Согласование с Росавиацией было необходимым условием для получения градостроительной документации из-за соседства с аэропортом Внуково. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской градостроительная документация на ЖК «Филатов луг» была оформлена в рамках закона. «Они получили градостроительный план земельного участка, в котором было написано, что они попали в приаэродромную территорию и, соответственно, им предписывалось сделать все необходимые мероприятия в части согласования высотных отметок с Росавиацией и аэропортом Внуково. Они это сделали. То, что подошло дальше — когда Росавиация отозвала свое согласование на размещение этого объекта — не лежит в области нашей компетенции, это взаимоотношения между Росавиацией и застройщиком», — цитирует Юлиану Княжевскую ТАСС.

Также в Москомархитектуре «Интерфаксу» заявили, что на данный объект выданы Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) и Архитектурно-градостроительное решение (АГР). В свою очередь в пресс-службе Москомстройинвеста «Интерфаксу» пояснили, что по строительству данного объекта принимались положительные решения на заседаниях градостроительно-земельной комиссии (ГЗК).

Компания «Молин групп» была владельцем земельного участка «Филатов луг», в настоящее время проект продан компании «Бизнес групп», входящей в группу компаний «Инград». Проект представляет собой многоэтажный жилой комплекс, в отдельных корпусах, как следует из информации на сайте объекта, высота достигает 22 этажа. Заканчивается отделка фасадов первых четырех домов, проводятся работы по благоустройству территории. Жилой комплекс планируется к сдаче в установленные сроки, отметили в пресс-службе группы компаний «Инград». «Молин групп» на запрос «Ленты.ру» не ответило.

Росавиация уже не первый раз пытается судиться с застройщиками жилых комплексов у приаэродромных территорий. В 2016 году ведомство проиграло суд девелоперской компании «МС Девелопмент», которая достраивала на Окружной улице в Лобне Московской области четыре корпуса 17-этажных домов ЖК «МС Южный парк».

