Стало известно о содержимом багажа задержанного с порошком чеченского прокурора

Экспертиза багажа задержанного в аэропорту Внуково зампрокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева показала, что мужчина не перевозил запрещенных веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, содержимое пакета, на который среагировала служебная собака, проверили эксперты МВД. В нем оказались лекарства, как и утверждал задержанный.

Дениса Хучиева задержали 26 августа в московском аэропорту Внуково. При себе у мужчины, планировавшего вылететь в Назрань, был небольшой пластиковый пакет с неизвестным порошком. Во время досмотра на подозрительный груз отреагировала служебная собака. Задержанный заявил, что в пакете — лекарства для онкобольных, которые его попросили доставить в Чечню. При этом Хучиев затруднился ответить, какие именно вещества он пытался провезти.

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