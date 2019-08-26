Объяснена невозможность России вернуться в G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо напомнил, почему Россия не может вернуться в G7 как полноправный член. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» во Франции, передает ТАСС.
По словам главы правительства, «Группа семи» — это собрание стран-единомышленников, которые позитивно влияют на мировую экономику. «Действия России на Украине и в других местах ясно дают понять, что она не может быть партнером этой группы», — отметил он.
В то же время Трюдо не намерен избегать общения с российским лидером Владимиром Путиным в случае его приглашения на саммит G7. Он напомнил, что и на других похожих мероприятиях не обходил его стороной и лично беседовал. Во время подобных разговоров премьер высказывал «канадские опасения по поводу всего спектра действий» Москвы, а также внимательно слушал ответ президента России.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Путина на следующий саммит G7, который пройдет на американской территории.
26 августа стало известно, что американский президент разошелся с коллегами по вопросу о целесообразности возвращения России в клуб. Позицию Трампа поддержал только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет, в то время как главы Германии, Великобритании, Канады, Франции и глава Евросовета Дональд Туск заявили о недопустимости возвращения России в G7.
Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза.