Объяснена невозможность России вернуться в G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо напомнил, почему Россия не может вернуться в G7 как полноправный член. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» во Франции, передает ТАСС.

По словам главы правительства, «Группа семи» — это собрание стран-единомышленников, которые позитивно влияют на мировую экономику. «Действия России на Украине и в других местах ясно дают понять, что она не может быть партнером этой группы», — отметил он.

В то же время Трюдо не намерен избегать общения с российским лидером Владимиром Путиным в случае его приглашения на саммит G7. Он напомнил, что и на других похожих мероприятиях не обходил его стороной и лично беседовал. Во время подобных разговоров премьер высказывал «канадские опасения по поводу всего спектра действий» Москвы, а также внимательно слушал ответ президента России.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Путина на следующий саммит G7, который пройдет на американской территории.

26 августа стало известно, что американский президент разошелся с коллегами по вопросу о целесообразности возвращения России в клуб. Позицию Трампа поддержал только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет, в то время как главы Германии, Великобритании, Канады, Франции и глава Евросовета Дональд Туск заявили о недопустимости возвращения России в G7.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза.

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