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Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

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Сергей Лавров

Россия не намерена обращаться к G7 по вопросу подключения страны к этому формату. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва не делала и не собирается делать каких-либо обращений. «Жизнь уже в общем-то ушла далеко вперед», — сказал Лавров. Министр напомнил, что Россия не уклоняется от контактов со странами, которые входят в «Большую семерку».

«Но главные вопросы сейчас решаются, если брать мировую экономику и мировую политику, финансовую в том числе, (...) в "группе двадцати"», — резюмировал глава МИД России.

25 августа лидеры стран-участниц «Большой семерки» отказались возвращать Россию в саммит, но выступили за усиление координации с Москвой. С предложением вернуть страну в клуб ранее выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Возможность пригласить российского коллегу на следующее заседание G7 допустил американский лидер Дональд Трамп.

По итогам последнего заседания, как сообщала со ссылкой на источники в дипломатических кругах газета The Guardian, Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возвращении России. Американский президент заявлял, что ее присутствие необходимо для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР. Идею поддержал только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Россия входила в G8 до 2014 года до присоединения Крыма. После этого лидеры остальных стран отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу без участия Москвы в Брюсселе. В саммите принимают участие Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия, Канада и представители Евросоюза.

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