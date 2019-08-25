Меркель рассказала об условии для возвращения России к G7

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России к странам G7 возможно в случае прогресса по Минским соглашениям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации "Минска" для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7», — цитирует Меркель ТАСС. По ее словам, такую позицию Германии поддержали все страны «Большой семерки».

Ранее сообщалось, что лидеры стран-участниц саммита «Большой семерки» отказались возвращать Россию в клуб. В то же время все лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией. Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России поддерживает сразу несколько глав государств.

Формат G8 перестал существовать в 2014 году после перехода Крыма под юрисдикцию Москвы. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также участвуют представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!