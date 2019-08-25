Кремль понадеялся на здравый смысл участников G7

Москва надеется на здравый смысл участников «Большой семерки» (G7) при восстановлении отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, с подавляющим большинством участников группы у России отношения восстанавливаются и находятся уже на «позитивном треке». При этом Песков отметил, что с некоторыми странами восстановить отношения пока не удается. «Но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает», — добавил он.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в «Большую семерку» поддерживает сразу несколько глав государств. «Я думаю, что работа [по вопросу возвращения России] идет. У нас в G7 есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась», — сказал американский лидер.

Россия входила в G8 до 2014 года до присоединения Крыма. После этого лидеры остальных стран отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу без участия Москвы в Брюсселе. В саммите принимают участие Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия, Канада и представители Евросоюза.

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