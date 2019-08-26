Трамп рассказал о спорах по поводу России на G7

Участники саммита «Группы семи» G7 в Биаррице не смогли сойтись во мнениях по поводу восстановления G8 с Россией, президент США Дональд Трамп выступал за возвращение российской стороны. Об этом американский лидер рассказал журналистам после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает «Интерфакс».

«У нас был разговор насчет России. Мое мнение — сказать "да", некоторые со мной не согласились, другие — наоборот», — цитирует агентство главу государства. При этом он отметил, что полное согласие по этому вопросу на данный момент не считает необходимым. Конкретные имена тех, кто поддержал его или выступил против, он обсуждать отказался.

Ранее 25 августа сообщалось, что лидеры стран-участниц саммита «Большой семерки» отказались возвращать Россию в клуб, но выступили за усиление координации с Россией.

Первым такое предложение выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. После этого Трамп допустил возможность пригласить российского коллегу Владимира Путина на следующий саммит «Большой семерки».

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в 2014 году. После этого лидеры остальных стран отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. В саммите принимают участие Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия, Канада и представители Евросоюза.

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